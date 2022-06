Brutta avventura e grande paura per l'ex difensore del Milan Alex che dopo aver lasciato il calcio nel 2016, chiudendo la sua carriera proprio con i rossoneri, il brasiliano è stato sottoposto nelle scorse ore a un intervento chirurgico al cuore per via di quattro arterie ostruite che lo hanno costretto all'impianto di un bypass cardiaco. L'ex Santos (squadra in cui ha iniziato la sua carriera da professionista) ha rassicurato i suoi 'tifosi' tramite un messaggio inviato proprio al suo ex club: "Sono qui per dire che non ho avuto un infarto. Ho riscontrato un problema qualche giorno fa e i medici hanno deciso di sottopormi a un intervento di bypass coronarico. Avevo quattro arterie ostruite. Ho appena lasciato l'unità di terapia intensiva, rimarrò in ospedale per altri sei giorni" come ha reso pubblico il Peixe tramite social.