Conclusa la sosta dei campionati per la Nations League, gli italiani, reduci da un'altra pausa che ha regalato sorrisi e soddisfazioni, si proiettano già ai prossimi impegni della Nazionale azzurra guidata da Luciano Spalletti. Sebbene manchi infatti ancora un mese al match di ritorno con la Francia, dopo l'andata vinta a settembre, Milano è già in fermento per il ritorno a San Siro dell'Italia. Come riferisce Calcio e Finanza sono già stati staccati 30.000 tagliandi per la gara contro la Nazionale di Deschamps, ultimo incontro del Gruppo 2 della Lega A della UEFA Nations League in programma per domenica 17 novembre al Meazza.