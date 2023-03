Quale sarà il momento in cui Luciano Spalletti penserà di aver messo le mani sullo scudetto? Incalzato in conferenza stampa, il tecnico del Napoli preferisce volare basso senza sbilanciarsi: "Sarà possibile pensarlo quando non ci sarà un'altra squadra in condizione di prenderci come punti - afferma -. Ragazzi dobbiamo fare ancora tante partite di livello, abbiamo visto quale qualità c'è in Italia nonostante ciò che si dice nel confronto europeo, questo la dice lunga sulle difficoltà di portare a casa il risultato.