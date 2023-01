Tocca ad Alberico Evani, assistente di Roberto Mancini, commentare il sorteggio delle Final Four di Nations League che ha abbinato l'Italia alla Spagna: "Come squadra e come tipo di gioco la Spagna era forse l’avversario peggiore, però è anche bello poterli riaffrontare. Li abbiamo sempre sofferti, sia nella semifinale degli Europei che in quella di Nations League.