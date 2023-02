Intervenuto in conferenza stampa al termine del pareggio casalingo per 2-2 contro il Sassuolo, il tecnico dei friulani Andrea Sottil si è detto soddisfatto della gara nonostante il rimpianto per la mancata vittoria: "Devo fare i complimenti ai ragazzi. Nello spogliatoio c'era rammarico, volevamo vincere tutti, la squadra non c'è riuscita ma ha dato tutto. Siamo settimi a 30 punti, poi se vogliamo vedere solo che non vinciamo da tanto tempo è un conto, se vogliamo guardare i numeri non ho molto da aggiungere". Oggi dagli spalti sono piovuti anche dei fischi. "Non aiuta non vincere per tanto tempo, quando vinci vedi il sole anche nella tempesta. Vinci 2-1 con l'Inter e anziché difendere il risultato al 90' si partì in contropiede e si andò a fare gol.