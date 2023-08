Sono stati effettuati a Nyon i sorteggi per gli spareggi che determineranno le restanti sei squadre partecipanti alla prossima Champions League, in programma a fine agosto. Nel caso in cui il Klasvik, la formazione delle Far Oer che sta stupendo l'Europa, dovesse riuscire a battere anche i norvegesi del Molde nel derby scandinavo, l'ultimo ostacolo verso la clamorosa qualificazione alla fase a gironi del massimo torneo continentale sarebbe una tra Olimpija Lubiana e Galatasaray.

Ecco il quadro completo:

Percorso campioni

ŠK Slovan Bratislava (SVK) o Maccabi Haifa FC (ISR) - BSC Young Boys (SUI)

Royal Anversa FC (BEL) vs. AEK Athens FC (GRE) - GNK Dinamo (CRO)

Raków Czestochowa (POL) o Aris Limassol FC (CYP) vs. FC Copenhagen (DEN) o AC Sparta Praga (CZE)

KÍ Klaksvík (FRO) o Molde FK (NOR) vs. NK Olimpija Lubiana (SVN) o Galatasaray (TUR)

Percorso piazzate

Rangers FC (SCO) o Servette FC (SUI) vs. PSV Eindhoven (NED) o SK Sturm Graz (AUT)

SC Braga (POR) o FK TSC Bačka Topola (SRB) vs. Panathinaikos FC (GRE) o Olympique Marsiglia (FRA)