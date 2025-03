E' Yann Sommer il primo a presentarsi nella sala conferenze del Gewiss Stadium di Bergamo per commentare Atalanta-Inter rispondendo alle domande dei cronisti: "E' un passo importante (verso lo scudetto, ndr), non di più. Mancano ancora nove partite, ma è chiaro che sia un segnale anche per noi aver vinto contro un'avversaria fortissima come l'Atalanta. Abbiamo avuto tanta energia, abbiamo vinto tanti duelli e non abbiamo concesso tante occasioni".

Cosa farà la differenza nella corsa scudetto?

"Noi dovremo giocare ogni tre giorni, è più semplice quando giochiamo con questa energia. Sono molto contento della prestazione odierna".

Inzaghi ha detto che c'è ballottaggio in porta tra te e Martinez, ma sei tu il titolare.

"Bene... (ride, ndr). Lui ha fatto bene quando ha giocato, siamo un grande club ed è importante avere tre portieri di livello. Può capitare qualsiasi cosa e magari deve giocare un altro. Lui ha fatto molto, molto bene. Siamo una squadra".

La parata su Pasalic ce la racconti?

"Era importante, ero posizionato bene e ho dovuto fare solo un passo indietro. Ci sono dei momenti importanti durante le partite, lì eravamo 0-0 ed è stato fondamentale non prendere gol".

Quanto è stato importante scendere in campo dopo lo 0-0 del Napoli?

"Non lo so, noi abbiamo preparato la gara bene ed è chiaro che guardiamo anche le altre partite (ride, ndr). Ma è ancora lunga, ci sono tanti punti in palio. Siamo contenti per ora, ma sappiamo che dobbiamo sempre giocare così. La Serie A è tosta".