Yann Sommer sarà chiamato agli straordinari dalla Nazionale svizzera, nel match di stasera contro la Romania che mette in palio il primo posto nel girone I di qualificazione a Euro 2024. Il motivo è semplice: Gregor Kobel non è in grado di giocare perché infortunato, una situazione che obbliga il ct Murat Yakin a puntare nuovamente sul portiere interista. "Se sarà ancora in forma, Yann giocherà", ha spiegato il tecnico ieri in conferenza stampa.