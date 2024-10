"E' stata una gara dura, davvero dura, contro una squadra aggressiva che ha fatto un grande pressing, in questo tipo di campo. Non è stato facile per noi, ma alla fine dovevamo vincerla. Sono tre punti buoni". Lo ha detto Yann Sommer, a Prime Video, a margine della vittoria dell'Inter a Berna contro lo Young Boys.

Sei rimasto sempre sul pezzo.

"Hanno creato alcune buone chance per segnare, hanno avuto dei momenti positivi in cui hanno approfittato del fatto che eravamo troppo aperti dopo che perdevamo palla. E' stata dura. Ma anche noi ne abbiamo avute, compreso il rigore sbagliato. E' una bella vittoria, ora dobbiamo guardare alla prossima partita".

Direte qualcosa ad Arnautovic per il rigore sbagliato?

"Ci può stare sbagliare un rigore, questo è il calcio. Non ci sono problemi, bisogna stare uniti e continuare a giocare fino alla fine".