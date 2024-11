È un pareggio che vi va bene o vi lascia insoddisfatti? A rispondere è Yann Sommer, arrivato ai microfoni di Inter TV a commentare, dopo Calhanoglu e Inzaghi, il pareggio di questa sera contro il Napoli. "Ci prendiamo questo punto perché è un buon punto anche se avremmo voluto vincere perché abbiamo avuto tante occasioni per segnare. Credo che abbiamo fatto un ottimo secondo tempo, al di là del rigore abbiamo avuto almeno tre, quattro occasioni. Nella seconda parte di gioco il Napoli non ha mai tirato in porta a parte quell’occasione nel finale" ha detto lo svizzero.



Forse meritavate anche di vincere. Che consapevolezza lascia?

"Nell’ultima settimana abbiamo speso tanto e anche guadagnato punti importanti. Sapevamo che questa sera sarebbe stato difficile, il Napoli è una buona squadra e sapevamo avrebbe difeso bene. Nel primo tempo abbiamo avuto qualche problemino, ma abbiamo fatto un più che buono secondo tempo. Adesso avremo tempo per riposare perché alcuni giocatori partiranno per le Nazionali e quando faranno ritorno torneremo a lottare tutti insieme per ottenere altri punti".

State crescendo anche sul numero dei gol subiti rispetto a inizio stagione.

"Sì, certo. Sul gol forse non ci siamo difesi benissimo, ma non è facile. La partita con l’Arsenal ci aveva tolto energie, è una stagione lunga, con tante partite, da giocare tutte ad un livello alto, giochiamo ogni tre giorni... Abbiamo avuto il Venezia, poi l’Arsenal, tutte gare non facili da giocare. Però è una cosa che a noi piace, abbiamo tante energie all’interno del gruppo e continueremo così".

