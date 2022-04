Il difensore slovacco dell'Inter Milan Skriniar arriva anche ai microfoni di Sky Sport per presentare la gara di questa sera al Dall'Ara contro il Bologna: "C'è una grande motivazione per riprenderci questo primo posto. Dobbiamo entrare con motivazione e concentrazione giusta per portare a Milano i tre punti. Non sarà facile, ricordo che anche l'anno scorso vincemmo soffrendo. Arnautovic e Barrow? L'austriaco è fisico e forte, vive un bel periodo. Dovremo stare attenti a entrambi, cercare di restare concentrati per annullarli. Tra di noi non abbiamo parlato di nulla in particolare, ognuno di noi deve trovare le giuste motivazioni dentro di sé per vincere queste partite".