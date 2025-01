"Sono felice di prender parte a questo importante forum e sono orgoglioso di essere qui a rappresentare la Lega Serie A da Presidente", ha detto Ezio Maria Simonelli, nuovo presidente della Lega Serie A, ha espresso tutta la sua soddisfazione a proposito della partnership tra Italia e Arabia Saudita che ha portato allo svolgimento della Supercoppa a Riad.

"Questo meeting è la dimostrazione concreta di come il calcio possa essere un ponte tra culture e Paesi apparentemente lontani, ma simili per accoglienza e ospitalità. Il calcio è un veicolo straordinario di unione tra persone e questo forum è una prova concreta di come questo sport aiuti a stabilire importanti relazioni commerciali e a sviluppare nuove opportunità di business. Colgo l’occasione per congratularmi con le due finaliste, Inter e Milan, ma anche con le semifinaliste Juventus e Atalanta. Quest’anno i tifosi arabi hanno potuto ammirare quattro tra le squadre più forti d’Italia, siete stati davvero fortunati. Voglio ringraziare anche tutte le persone di Lega Serie A, partendo dall’Amministratore Delegato Luigi De Siervo, per la perfetta organizzazione che è stata messa in atto. Uno speciale ringraziamento al nostro local partner SELA e a tutti i nostri sponsor, partendo dal Title Sponsor EA SPORTS FC. Personalmente ciò che mi porto di questo evento non è soltanto aver visto che l’Arabia Saudita sta crescendo molto ed è all’avanguardia dal punto di vista tecnologico, ma ho scoperto un Paese bellissimo, con meravigliose tradizioni e splendidi paesaggi. Credo davvero che in futuro, anche grazie al calcio e a questi eventi, molte persone in Europa e in Italia scopriranno l’Arabia Saudita", ha concluso il numero uno della Lega durante l'evento "Italia-Arabia Saudita nel processo di globalizzazione del calcio", organizzato dal Social Football Summit.