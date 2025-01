In quel di Riad i colleghi di SportMediaset intercetta anche Ezio Simonelli, presidente della Lega Serie A. Queste le sue parole poco prima della finale della Supercoppa Italiana: "Esperienza bellissima, il bilancio è positivo. Non solo per il successo di pubblico, ma anche per la spettacolo messo in campo con la nuova tecnologia: siamo usando 36 telecamere e ci sono anche cose innovative per dare un ottimo prodotto. Il messaggio che vogliamo lanciare è il ponte tra l'Italia e questo paese emergente, con l'80% che segue il calcio e le quadre italiane. Il calcio deve tornare agli albori di un tempo, oggi siamo andati in giro con le leggende e tutti chiedevano delle foto".

Si è parlato anche di businnes.

"Vogliamo essere da ponte anche per le imprese, oggi abbiamo avuto un business forum con molte imprese italiane e saudite che hanno abbozzato i progetti. Speriamo di commentarle in futuro come cose realizzate, sarebbe un grande successo".

Il tema dell'inclusione delle donne ha trovato spazio?

"Qui sono testimone di un grande cambiamento e l'Italia ha dato un contributo. Nella prima Supercoppa giocata qui le donne sono entrate allo stadio non accompagnate per la prima volta: da lì si sono aperte una serie di cose, come l'andare senza velo o il guidare da sola. Le posizioni apicali sono coperte anche da donne. C'è ancora molto da fare, ma l'importante è partire".