Grave lutto nel mondo dei dirigenti d'azienda italiani: è venuta infatti a mancare a 54 anni Katia Bassi, direttrice generale di Silk Faw. Bassi è stata la prima donna a sedere nel Board del gruppo Lamborghini ed è stata responsabile delle licenze per la Ferrari. Ha lavorato per Aston Martin, ma anche per l’Inter, dove è stata direttrice commerciale, e per la NBA, che grazie a lei ha aperto la sua filiale in Italia.