Vittorio Sgarbi, Sottosegretario alla Cultura, ha risposto al sindaco di Milano, Beppe Sala, dopo la lettera inviata da quest'ultimo alla premier Giorgia Meloni per chiedere chiarimenti sulle deleghe del critico dʼarte sulla questione San Siro: "Sala ha avuto una risposta da tutto l'arco politico, dalla sinistra alla destra, da Milly Moratti a Cairo fino a Mocchetti - le sue parole a Tgcom24 -. E' un errore emotivo, sentimentale. Il vincolo c'è, quella lettera è un errore di una persona che ha perso il controllo. Nessuno butterà giù lo stadio San Siro perché quellʼedificio rappresenta un valore emotivo e simbolico che riguarda un bene immateriale. Il vincolo non è soltanto al monumento ma a ciò che esso rappresenta, è la Scala del Calcio. Non posso neanche discutere, ha voluto fare un gesto di intimidazione caduto nel vuoto. Stia sereno, non faremo nulla di male ma salveremo un monumento per tutti i tifosi dell'Inter e del Milan, al di là delle volontà speculative che ci sono dietro l'abbattimento".