"In un mondo dove la menzogna è la cosa che conta di più, dire la verità è un atto rivoluzionario. Ma alla fine, il tempo rimette tutto a posto". André Onana torna ad esprimersi sui propri canali social attraverso una citazione di George Orwell, rivisitata e messa in un post alla vigilia del ritorno nei ranghi all'Inter e dopo la dolorosa frattura con il ct del Camerun, Rigobert Song, che gli è costata l'addio ai Mondiali in Qatar.