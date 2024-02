Beppe Severgnini consegna al Corriere della Sera la sua felicità per quanto sta facendo vedere l'Inter in queste settimane. "Una squadra forte e organizzata come l’Atletico Madrid, in serie A, non c’è: si sapeva, e s’è visto. L’esito sembrava dipendere dai titolarissimi. Nossignori: Lautaro non ha segnato; Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco e Darmian non erano nella serata migliore; sono invece entrati col turbo Frattesi, Carlos Augusto e Dumfries. Anche il tarantolato Sanchez ha fatto il suo. Così Arnautovic".

"Quest’anno l’Inter si è presentata, ogni volta, diversa - continua Severgnini -. Rocambolesca contro il Verona; dominante col Monza (dove il Milan ne ha presi quattro, ne ha fatti cinque); metafisica con la Lazio in semifinale di Supercoppa, pratica col Napoli in finale; spericolata (e un po’ fortunata) a Firenze; tranquillamente superiore con la Juventus; epica a Roma sotto la pioggia; straripante con la Salernitana. Martedì sera con l’Atletico? Sorprendente è forse l’aggettivo più adatto. E affidabile".