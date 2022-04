“Il Napoli stava disputando un ottimo campionato. Era l’anno giusto per approfittare delle difficoltà di Inter e Juventus per fare qualcosa in più, secondo me è stato un anno giusto, non è ancora finito ma dati gli ultimi risultati si è un po’ complicata la situazione. Cosa non ha funzionato? Secondo me abbiamo peccato nelle alternative. Inter e Juventus hanno alternative importanti e giocatori fondamentali. Il Napoli non ha tante chance di lusso, è stato un bel campionato ma ci sono tanti rimpianti. Non è ancora finita, sarebbe una cosa eccezionale vincere lo scudetto". A dirlo è l'ex Napoli David Sesa, intervenuto sulle frequenze di Radio Marte dove ha appunto detto la sua anche sulla lotta scudetto.