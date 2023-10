Il nuovo ufficio della Lega Serie A ad Abu Dhabi, nella regione MENA, ha ospitato Alessandro Del Piero, leggenda del calcio e Ambassador di Lega Serie A. Questa visita fa parte di una nuova iniziativa della Serie A mirata a promuovere nuove e innovative collaborazioni nel mondo dello sport. L’ex capitano della Juventus ha infatti partecipato ad una cross-sport collaboration con l’NBA, la Lega di basket degli Stati Uniti. Del Piero ha preso parte a diversi eventi ed è stato ospite della partita tra squadre NBA giocata ad Abu Dhabi (Dallas Mavericks vs. Minnesota Timberwolves) insieme alla leggenda del basket statunitense Kareem Abdul-Jabbar. Nell’ambito di queste iniziative l’Ambassador di Lega Serie A Alessandro Del Piero ha inoltre realizzato contenuti esclusivi presso l’NBA District di Abu Dhabi tra i quali un video con la leggenda NBA Gary Payton nel quale i due campioni si sono confrontati sulle eccellenze dell’Italia e degli Stati Uniti.

Durante la sua visita agli uffici della Serie A MENA a Yas Island, Del Piero ha inoltre incontrato ospiti e istituzioni, tra cui l'Ambasciatore italiano negli Emirati Arabi Uniti, Lorenzo Fanara, e rappresentanti del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale italiano (MAECI) e dell'Agenzia Italiana del Commercio Estero (ICE). L’incontro fa seguito al lancio della campagna "Serie A Made in Italy" della scorsa settimana, un`iniziativa globale per promuovere e raccontare il Made in Italy a oltre 500 milioni di persone in tutto il mondo, compreso il pubblico nella regione MENA, attraverso il coinvolgimento diretto dei Club della Lega Serie A e dei calciatori più iconici del calcio italiano.

Commentando la sua visita agli uffici della Serie A MENA, Alessandro Del Piero ha dichiarato: "È sempre un piacere visitare il Medio Oriente, ma questa visita è stata molto speciale. Non solo ho potuto contribuire ad approfondire la nostra partnership con l’NBA, connettendomi con leggende di un altro grande sport di squadra, ma è stata anche la mia prima visita agli uffici della Serie A MENA dalla loro apertura. Ho potuto vedere di persona gli investimenti effettuati in Medio Oriente e lo sviluppo delle iniziative per i fan, e capire meglio le nostre attività locali che aiuteranno a identificare e coltivare il talento calcistico futuro della regione”.

Michele Ciccarese, Direttore Marketing e Commerciale della Lega Serie A, ha aggiunto: "Siamo felici, dopo le recenti iniziative a Singapore e New York, di essere qui oggi presso l'ufficio della Serie A ad Abu Dhabi, al fianco del nostro Ambassador Alessandro del Piero. L'amore per il calcio italiano è forte in tutta la MENA Region (Middle East & North Africa) con oltre 35m di fan, per coinvolgere un pubblico più giovane e ampio saremo maggiormente presenti attraverso progetti di cross-marketing con realtà globali come l'NBA. Vedere leggende come Del Piero e Kareem Abdul-Jabbar rappresentare la Serie A e l`NBA non solo ci riempie di orgoglio e sottolinea il significato globale e distintivo dello sport, ma queste iniziative lavorano parallelamente sulla conoscenza e sulla percezione del nostro brand Serie A coinvolgendo più generazioni in un contesto unico come quello di Abu Dhabi".

“La visita del nostro Ambassador e leggenda del calcio italiano, Alessandro Del Piero, è un chiaro indicatore di quanto sia importante la regione MENA per il futuro e per i piani di crescita della Serie A – ha dichiarato Alfonso De Stefano, Direttore Generale MENA della Lega Serie A -. Quando abbiamo aperto gli uffici MENA a giugno, il nostro obiettivo dichiarato era quello di connetterci con la prossima generazione di fan attraverso collaborazioni e contenuti culturalmente rilevanti. Ora stiamo passando dall'obiettivo all'azione, con partnership con la NBA e visite delle nostre leggende per coinvolgere i fan regionali e condividere con loro la passione per il bellissimo gioco del calcio”.