Il 16 dicembre si avvicina e per i club di Serie A sarà tempo di versare circa 500 milioni di euro dopo i rinvii dei pagamenti nei mesi scorsi. Nelle ultime ore dal Governo sono arrivati però segnali di retromarcia sul tema del rinvio delle tasse per le società : un argomento su cui ha iniziato a muoversi personalmente il presidente della Lazio (e neosenatore) Claudio Lotito .

Secondo il racconto del Fatto Quotidiano, giovedì scorso il numero uno biancoceleste avrebbe detto a La Russa: "Chiama Giorgetti (ministro dell'Economia, ndr) e Leo (viceministro all’Economia di FdI, ndr)", ottenendo la risposta "Sì sì, mi attivo io, non ti preoccupare". Il presidente del Senato conferma quanto successo, facendo però poi un passo indietro sulla questione: "Tanta gente mi chiede di tutto... ma di questo non me ne occuperò: non è il mio ruolo", le parole rilasciate al giornale.