(ANSA) - ROMA, 27 SET - "Chiediamo al Governo che venga convocata di nuovo la cabina regia sulle infrastrutture del calcio creata dalla sottosegretaria Vezzali. Come Serie A ci aspettiamo che il nuovo esecutivo, come in parte ha fatto il precedente, riconosca l'importanza del calcio professionistico che è un settore fondamentale dell'economia del Paese". Ne ha parlato Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, durante il Social Football Summit allo stadio Olimpico di Roma.