Il Torino si prepara ad ospitare l'Inter, primo avversario al rientro dalla sosta per le Nazionali. Come informa il club granata, per la sfida contro i nerazzurri è già superata quota 22mila spettatori allo Stadio Olimpico Grande Torino: restano ancora disponibili gli ultimi 300 posti in Curva Maratona e 500 nei Distinti.