Si sono giocate stasera tre gare valide per la 38esima e ultima gara di Serie A. La notizia è la qualificazione della Fiorentina alla prossima Conference League ai danni dell’Atalanta. La formazione viola piega per 2-0 la Juventus grazie al gol di Duncan e al rigore di Gonzalez ed estromette dall’Europa l’Atalanta, piegata per 1-0 dall’Empoli (gol di Stulac). Nella terza gara di stasera, 3-3 tra Lazio e Hellas Verona. Un risultato che basta ai biancocelesti per chiudere al quinto posto, quindi sopra la Roma. In gol Simeone, Lasagna e Hongla per gli scaligeri, Jovane, Anderson e Pedro per la Lazio.