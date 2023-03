Niente sosta natalizia per la prossima Serie A. La prossima stagione, infatti, il massimo campionato italiano scenderà in campo sia sabato 23 dicembre, sia sabato 30. E il tour de force proseguirà anche il 6 gennaio quando però non parteciperanno le quattro squadre impegnate nella nuova Supercoppa Italiana a quattro squadre ufficializzata dalla Lega Serie A ieri: la prima semifinale è calendarizzata il 4 gennaio, la seconda il giorno successivo, mentre la finale l’8 gennaio, con un giro d’affari di 23 milioni di euro. La stagione italiana si aprirà il 20 agosto 2023 per concludersi il 26 maggio 2024, 19 giorni prima dell'inizio degli Europei tedeschi.