Aldo Serena, che di recente ha pubblicato il suo libro autobiografico 'I miei colpi di testa', è intervenuto sulle frequenze di Radio 24 nel corso di 'Tutti Convocati'. "Non condivido tanto l'alternanza del portiere, è un ruolo diverso, deve essere sicuro del posto e quando non è più in grado di fare il proprio compito va sostituito con l'altro - ha detto a proposito dell'alternanza Onana-Handanovic -. Con l'Inter ho esordito in A e ci ho passato 7 anni. Avendo vinto anche con le Juventus e Milan, il mio rammarico è non aver vinto col Torino, sarei stato l'unico ad aver vinto lo scudetto con 4 maglie, ma non ci sono riuscito", ha aggiunto relativamente al suo passato.