Intervistato dal Corriere di Torino, l'ex attaccante Aldo Serena parla così della lotta Scudetto in Serie A: "La Juventus può essere l’anti-Inter - ha esordito -, per lo scudetto ci sarà. Ero certo che Thiago Motta cambiasse la situazione ma non in così breve tempo: la sua mano si è vista subito con un gioco di grande protezione centrale.

È molto difficile tirare in porta alla Juve e lo provano i soli due tiri nello specchio concessi in tre partite. L’impiego a tempo pieno di Douglas Luiz aiuterà gli attaccanti, perché è un giocatore che ha la capacità di vedere il passaggio in verticale per i compagni e ha pure il passo breve e il cambio di direzione immediata. Sono arrivati i giocatori giusti. Nico Gonzalez può essere un ottimo realizzatore oltre che un costruttore di gioco dalle fasce. Conceição mi ha fatto una grande impressione. Da Koopmeiners mi aspetto gol e quantità nella fase di non possesso, nella pressione alta, nel rubare palla”, ha concluso.