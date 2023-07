Continua a frullare nei pensieri degli interisti quanto accaduto con Romelu Lukaku, passato alla storia come il peggiore dei cuori ingrati, come è solito dire a Napoli. A parlarne è Aldo Serena, "conosciuto come il centravanti con la valigia avendo giocato con Milan, Inter, Juve e Torino" si legge su Libero, quotidiano al quale l'ex attaccante ha detto: "Il cartellino era dell’Inter che gestiva le mie destinazioni. Altri tempi, non avevo neppure un procuratore. Mi ha fatto specie vedere Lukaku così poco attento. Addirittura non rispondeva al telefono ad Ausilio, nè lui nè il procuratore. Così non si fa. L’Inter ha fatto bene a dar loro il benservito quando si sono rifatti vivi".

Ora il belga è un desiderio di Allegri: lei cambierebbe il 23enne Vlahovic col 30enne Lukaku?

"No ma ci sono variabili non legate all’aspetto tecnico ma da considerare. Giuntoli lo ha ammesso. Questo è il calcio dei bilanci non solo dei moduli e dei gol. A suo tempo la Juve aveva pagato 80 milioni il serbo e ora fa due conti".

L’Inter, ma anche Roma e Juve, pensa a Morata come prima opzione: scelta giusta?

"È un ottimo usato sicuro. Lo spagnolo ha esperienza di calcio internazionale e, soprattutto, è intercambiabile con Lautaro. Morata può giocare più ruoli".