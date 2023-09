Aldo Serena il Meazza l'ha frequentato per tanti anni indossando entrambe le maglie dei club milanesi. E stamattina attraverso un tweet ha voluto manifestare la speranza che lo stadio iconico di Milano possa continuare a ospitare Inter e Milan per tanti anni, magari con un nuovo look: "Riflessione delle 12.15: fra pochissimi giorni qui ci sarà il primo derby della stagione (postando la foto del Meazza, ndr). Ma come si può abbandonare uno stadio così? Rifarlo come il Santiago Bernabeu non sarebbe una gran cosa?".

