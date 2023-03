Si era illusa di potercela fare la Lazio nell'andata degli ottavi di Conference League. Ma all'Olimpico trionfa l'AZ Alkmaar, vincendo 2-1 in rimonta. I biancocelesti passano in vantaggio con Pedro, che riceve dall'assistenza perfetta di Felipe Anderson trovando la girata vincente. L'AZ lotta e trova il pareggio sul finire di primo tempo: è lesto Reijnders a scippare Milinkovic-Savic verticalizzando per Karlsson che mette in mezzo verso Pavlidis, che non sbaglia. Poi Milinkovic-Savic fa tremare la traversa e gli olandesi passano al 62' con l'inserimento perfetto dell'ex Milan Milos Kerkez.