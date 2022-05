Un problema muscolare ha portato con ogni probabilità la chiusura anticipata della stagione di Stefano Sensi. Il centrocampista si aggiunge a una lunga lista di indisponibili in casa Sampdoria, però il tecnico Marco Giampaolo non vuole lasciarsi andare a recriminazioni in merito: "La cosa che mi infastidisce da sempre è quando perdo calciatori, quando non li posso allenare, quando sono fuori perchè a me è sempre piaciuto allenarli tutti ed è sempre piaciuto scegliere la migliore formazione ogni volta e per ogni partita rispetto a quello che producono in settimana. Per quanto riguarda gli infortunati ce ne sono diversi ma non ho mai pianto per questo e non lo farò certo adesso", le sue parole in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Lazio.