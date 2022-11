A tre giorni dall'esordio dell'Olanda a Qatar 2022, le indiscrezioni di formazione per quanto riguarda la difesa che sceglierà Louis van Gaal per contrastare l'attacco del Senegal non cambiano: Matthijs de Ligt e Stefan de Vrij si accomoderanno in panchina, lasciando posto al trio composto da Jurriën Timber, Virgil van Dijk e Natah Aké; Daley Blind e Denzel Dumfries saranno, invece, i quinti.

La decisione del ct degli Orange non sorprende perché in linea con quanto già visto negli ultmi mesi, anche se il centrale mancino del Manchester City non si sente comunque sicuro di un posto nell'11 di partenza: "Non mi vedo come un titolare inamovibile, l'allenatore ha molta scelta in difesa, sta a me continuare a convincerlo", le sue parole riportate da Rtlnieuws.