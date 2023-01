Leonardo Semplici non si sente ancora di escludere l'Inter dalla corsa scudetto. È uno dei conetti espresso dall'ex allenatore del Cagliari durante un congresso per gli allenatori fiorentini all'Hotel Mediterraneo: "Nelle ultime 10 penso che abbia pareggiato o perso solo una volta - dice a TMW -. Vedendo la classifica sembra in difficoltà, ma ancora oggi credo che l'Inter sia la squadra più attrezzata per il campionato italiano. Ha avuto diverse polemiche, ha subito qualche sconfitta di troppo, è un po' staccata dal Napoli, ma potrà dire la sua sicuramente fino alla fine".