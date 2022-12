Si avvicina a grandi passi il ritorno della Serie A, che riaprirà i suoi battenti mercoledì 4 gennaio con un programma ricco in cui spicca sulle altre il big match di San Siro che metterà di fronte Inter e Napoli . "E' importantissima perché ci dirà se la squadra di Spalletti si presenterà nel migliore dei modi all'inizio della seconda parte del campionato - ha spiegato Leonardo Semplici a Radio Marte - . C'è stata un'interruzione anomala e questo produrrà delle difficoltà a diverse squadre. Il problema, per tutti, sarà mentale: la testa condiziona un po' tutto.

Sotto certi aspetti credo che Spalletti possa essere contento di queste sconfitte subite in amichevole. C'era il rischio che alla ripartenza la squadra potesse peccare di presunzione per quello che aveva fatto nella prima parte del campionato, nel passato che ora non conta più. Mi auguro per loro che le partite perse gli abbiano fatto alzare un po' le antenne per ritrovare subito quello spirito e quella mentalità che ha contraddistinto il Napoli finora".