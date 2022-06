A Radio Marte è intervenuto l'allenatore Leonardo Semplici, facendo un passo indietro per discutere del campionato conclusosi quasi un mese fa: "L’Inter che non riusciva ad essere sopra le altre, quindi penso che anche il Napoli avrebbe potuto lottare fino in fondo".

Come vede la Nazionale?

Io credo che ci siano i giovani all’altezza. Mancini ha dato un input importante, quello che anche noi allenatori di club dobbiamo rischiare qualcosa in più. Si deve cercare di far sì che questi giocatori possano avere la possibilità di esprimersi, di sbagliare e di poter riproporre a livello di Nazionale dei giocatori validi”.