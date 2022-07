"L’inizio con tante partite è quasi una consuetudine degli ultimi anni. La differenza è in questa pausa di due mesi, dove bisognerà essere attenti e accorti sia per l’eventuale riposo sia per ripartire e soprattutto su come farlo, se impostare una preparazione ex novo o dare continuità con qualche richiamo. È senza dubbio un’incognita, questo Mondiale così in mezzo alla stagione è una cosa anomala, neanche troppo giusta secondo me, ma siamo figli delle tv e degli interessi e si passa anche a queste esigenze". Il giudizio netto è di Leonardo Semplici, intervistato dalla Gazzetta dello Sport.

Meglio una rosa con più o meno giocatori al Mondiale?

"Mandare giocatori al Mondiale qualifica il lavoro di una società. Ma è più semplice allenare una squadra al completo".