Il pari del Milan, la sconfitta dell'Atalanta e l'eliminazione di entrambe nei playoff di Champions League rendono più complicata la situazione dell'Italia nel season ranking dell'Uefa. I 125 punti conquistati non bastano per superare la Spagna al secondo posto, gli iberici restano avanti di 223 punti nonostante non avessero alcuna squadra in campo ieri.

Con sei squadre al posto delle cinque italiane, la Spagna ha ancora più possibilità di mantenere il vantaggio, posto che oggi andrà in campo la Juventus, giovedì la Roma, ma che anche gli iberici schiereranno oggi il Real Madrid e giovedì Real Sociedad e Betis.

In classifica, in ogni caso, resta avanti l'Inghilterra a 20.892 (7 club), quindi la Spagna a 18.035 (6) e l'Italia a 17.812 (5).