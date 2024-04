L'Italia raggiunge 19.428 punti nel season ranking Uefa grazie alle vittorie di Fiorentina e Roma e al passaggio del turno di entrambe unito a quello dell'Atalanta, pur battuto dal Liverpool. In questo modo c'è l'aritmetica certezza di avere una squadra in più in Champions League il prossimo anno. Al secondo posto c'è la Germania a 17.928, terza l'Inghilterra a 17.375. La Francia sale a 16.083 davanti alla Spagna a 15.312.

Qualora una delle due italiane in corsa in EL dovesse vincere il trofeo e arrivare dopo le prime quattro in campionato, l'Italia si garantirebbe anche una sesta squadra in Champions League.