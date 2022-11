Il tecnico Rafa Benitez, sulle frequenze di ParmaToday, ha parlato della lotta scudetto in Serie A, mostrando una limpida preferenza: "Mi farebbe piacere, e credo che sia una possibilità concreta, che possa essere l’anno giusto per il Napoli. Hanno fatto e stanno facendo un gran lavoro, sto 'toccando ferro'. Non vorrei che Spalletti o De Laurentiis possano pensare che questo mio pronostico porti sfortuna al Napoli: è l’ultima cosa che voglio".