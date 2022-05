Il controsorpasso ai danni dell'Inter del Milan, reso possibile grazie alla vittoria in rimonta del Bentegodi, è il tema centrale del 'punto' per La Repubblica di Paolo Condò: "Il Milan ha attraversato la sua casa delle streghe uscendone non solo indenne, ma irrobustito da una prova di forza di grande significato per essere alla giornata numero 36 - ha scritto il giornalista -. È stata la ditta Leao-Tonali, con due gol gemelli, a ribaltare a cavallo del riposo il vantaggio del Verona: aggiungeteci Maignan e Tomori, e avrete la spina dorsale di talenti superiori che si è messa al volante in questa primavera, e ormai vede il traguardo. Si sono verificate troppe sorprese in questo campionato per considerarlo risolto prima dell’ultimo minuto, ma il margine del Milan da ieri sera è più consistente perché la tappa maggiormente temuta è stata messa alle spalle, e il prezioso bonus del pareggio consentito dagli scontri diretti è ancora lì, da spendere in caso di bisogno. L’esame superato al Bentegodi è di quelli pesanti anche perché quarantotto ore di pensieri inevitabilmente ansiosi — l’Inter era passata avanti strombazzando il clacson della bella rimonta sull’Empoli — potevano costare un surplus di stress a una squadra in cui i vincitori di grandi trofei non sono ancora molti".