"Non esiste l’audio del quarto uomo nel dialogo con José Mourinho durante Cremonese-Roma di ieri”. Questo è quanto spiegano fonti dell’AIA all’ANSA in merito a quanto successo ieri allo Zini con il battibecco tra il tecnico giallorosso e Marco Serra che ha portato all'espulsione del portoghese. E ancora: “Il quarto uomo, solitamente, non viene registrato perché la sua voce e i rumori di fondo interferirebbero con l’audio dell’arbitro e degli uomini alla VAR. La registrazione avviene solo nel caso il quarto uomo spinga il pulsante e attivi il meccanismo, ma ieri sera questo non è avvenuto".