Intervenuto a 'Maracana' su TMW Radio, Mario Sconcerti ha esaltato le qualità della Roma di José Mourinho, comparandola alle due milanesi in lotta per lo scudetto: "La Roma è un unicum in questo campionato, fra la qualità dell’attacco e la sostanza di giocatori come Matic. In più ha anche uno dei migliori allenatori, se non il migliore. Mourinho ha l’esperienza per gestire questa squadra e lui sarà una delle garanzie della Roma. Spesso crea polemiche e un po' di confusione ad arte, poi però quando si parla di calcio si incomincia da lui. Anche questa garanzia, in un campionato così equilibrato, sarà un fattore importante. La Roma è molto vicina a Inter e Milan".