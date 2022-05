Si parla quindi del grande mattatore, Martinez. "Lautaro è un uomo da 30 gol che non conosce ancora se stesso. Ha il miglior tiro breve che io conosca oggi in Europa. Quella è la sua casa, colpire al volo, in corsa, colpire subito. Strappa il tempo, rende imparabili i tiri semplici perché prende alle spalle".

Ultimo spunto quello riguardante la polemica sulla mancata contemporaneità tra le gare di Inter e Milan. "Che ci siano ora due giorni d’intervallo è un bisticcio importante dietro cui sembra nascondersi un grosso dilettantismo delle nuove televisioni. Messe accanto le partite di Inter e Milan sarebbero state un grande evento".