Solo una piccola parte dell'analisi di Mario Sconcerti, oggi sul Corriere della Sera, è dedicata alla vittoria dei nerazzurri. "L’Inter ha vinto e giocato meglio di molte altre volte. La Salernitana è una pallina di Natale, si accende e si spenge, ma l’Inter ha ritrovato il suo mestiere grazie a Mkhitaryan e Calhanoglu, più parte della sua magia grazie a Barella. I problemi nell’Inter non sono mai Lautaro o Dzeko, nascono tutti in mezzo al campo, che a sua volta squilibra la difesa. Oggi qualcosa è tornato in asse. Ma dovranno passare molte giornate prima che la differenza tecnica delle squadre migliori si affermi su Udinese e Atalanta. O scappa il Napoli, o sarà una stagione lenta".