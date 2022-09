Un problema che è stato amplificato sabato sera, nel ko pesante col Milan: "E dire che aveva De Ketelaere che non sapeva marcare Brozovic. Prima delle magie di Leao, il derby i rossoneri l’hanno vinto Tonali e Bennacer. Barella è stato molto discontinuo, Dumfries non ha capito la partita e Leao ha avuto campo libero. A me sembra che l’Inter sia mancata sul piano individuale. Penso a Skriniar, che resta uno dei migliori difensori d’Europa. Ma Leao l’ha saltato sempre. Come all'Olimpico contro la Lazio è mancata la base della squadra".