Mario Sconcerti analizza sul Corriere della Sera il momento difficile del calcio italiano. "C’è adesso sulla Nazionale la stessa confusione che c’è tra le società, gruppi di interesse che vogliono continuamente l’opposto dell’altro - si legge nell'editoriale di oggi -. Difficile capire chi abbia ragione, la Nazionale ruba giocatori ai club e li restituisce logorati, ma un abbandono così, un’impotenza così misurabile, non c’era mai stata. Se Mancini resta, deve essere prima di tutto il suo mondo a dargli la possibilità di un rilancio. Ha diritto al programma che manca. Le spiegazioni devono rispondere a domande lontane: perché da 30 anni non nasce più un campione in Italia? Dove sbagliano i club, dove la federazione? Cosa può essere fatto per invertire la tendenza?".