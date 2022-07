Il giornalista del 'Corriere della Sera' Mario Sconcerti ha parlato ai microfoni di 'TMW Radio', esprimendosi sui temi del momento. Gli arbitri l'anno prossimo, se verranno confermate le indiscrezioni, parleranno in televisione, almeno una volta al mese: "Sono una parte indispensabile per il calcio, qualunque qualcosa si faccia per convincere la gente della giustizia arbitrale è impossibile arrivarci - dice Sconcerti -. La gente vuole arbitri che la pensano come loro. E' impossibile rendere popolari gli arbitri. I malati siamo noi, non gli arbitri"

Dybala come mai ancora senza squadra?

"Essere stato scartato dalla Juve è un giudizio pesantissimo che Dybala forse ha trascurato. Ci sono solo italiane su di lui ed è strano, perché un giocatore di questo genere, non più giovanissimo ma nel pieno del suo impegno, dovrebbe essere osservato in Europa. Credo che abbia pesato molto l'equazione che se lo ha scartato la Juve allora c'è un motivo. O magari ha già un accordo con l'Inter e forse il mercato già lo sa e per questo non si muove. Ho impressione che ci sia la certezza che sia inutile cercarlo".

Asllani può sostituire al meglio Brozovic nella regia dell'Inter?

"Non ha il compito di dirigere l'Inter ma di diventare il sostituto di Brozovic per ora. Poi saprà anche sostituirlo a lungo termine. Per me è un ottimo giocatore, sa sempre cosa fare e non è mai banale. Aiuterà di sicuro l'Inter".