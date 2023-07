Matthias Ginter, Marcus Thuram, Remy Bensebaini e Lars Stindl: sono tutti giocatori che hanno lasciato il Borussia Moenchengladbach a parametro zero. Di certo non la situazione ideale per il club tedesco, come riconosciuto anche del CEO dei Fohlen Stephan Schippers, che intervistato dal portale Fohlen-Hautnah spiega come non sia solo un problema della sua società: "Il fatto di perdere giocatori senza ricavarci qualcosa deve farci male, così come fa male ad altri club. Anche nell'Eintracht Francoforte, ad esempio, diversi giocatori sono partiti gratuitamente. E' lo specchio dei tempi: dopo la pandemia, ai club non piace comprare giocatori che vanno in scadenza.

Quindi l'uno o l'altro giocatore aspetta e preferisce andare a parametro zero per rafforzare la propria posizione. Questo è un processo che colpisce tutti i club della Bundesliga. A volte di più a volte di meno".