Intervistato da Sportitalia, l'ex attaccante di Juventus e Inter Salvatore Schillaci ha esaltato la stagione del Napoli di Luciano Spalletti, riservando però un pensiero anche all'Inter: "Io personalmente pensavo che l'Inter fosse la squadra che potesse dare più filo da torcere al Napoli. Sicuramente non ha rispettato le attese. Simone Inzaghi è un allenatore molto giovane che ha molto ancora da migliorare, e allenare una squadra come l'Inter non è sicuramente facile".