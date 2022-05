Tante opinioni oggi in vista della finale di Coppa Italia tra Juventus e Inter. Una di queste è di Totò Schillaci, a Tuttomercatoweb. "E' un pronostico difficile", secondo l'ex attaccante, che vede i nerazzurri superiori in avanti e non solo. "L'Inter ha l'imbarazzo della scelta: questa concorrenza stimola i giocatori ed è messa meglio della Juventus come organico. In questa stagione ha un parco superiore ai bianconeri un po' su tutto. Anche come riserve, credo".