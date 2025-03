Sergio Scariolo, ct della nazionale spagnola di basket, è notoriamente anche un tifoso dell'Inter. In un'intervista a Tuttosport, parla della sua passione nerazzurra. "Sinceramente - dice - io ho più fiducia nell’Inter per come gioca e per il linguaggio corporale dei calciatori in campo, rispetto alla classifica, visto che le distanze sono davvero minime".

Scariolo preannuncia come finirà qualora l'Inter dovesse arrivare a fine anno senza vincere nulla. "Il livello di cultura sportiva è calato rispetto ad altri Paesi. Non è che se lotti su tutti i fronti e in ogni competizione, ma non vinci nulla, chiudi una stagione disastrosa, assolutamente. I risultati contano, per carità, ma bisogna vedere come questi arrivano. Inzaghi? Ho un’ottima opinione di lui, al di là dei risultati ottenuti sinora. Ricordo molte versioni dell’Inter, alcune delle quali mi rendevano anche orgoglioso. Ma oggi ci si diverte anche solo a vedere giocare i nerazzurri e questo è un fattore, talvolta pure sottovalutato. Calciatori decisivi per lo scudetto? Lautaro e Thuram, in pochi in Europa hanno una coppia d’attacco così forte. Calhanoglu quando sta bene fa la differenza. Acerbi e la ritrovata solidità difensiva sono fondamentali. Barella è sempre sul pezzo".



"Sarei super felice - conclude - se vincessimo Champions o campionato, dovessimo conquistare entrambe queste manifestazioni sarebbe una stagione da scolpire a lettere d’oro nei futuri ricordi interisti".